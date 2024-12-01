У яких областях найвищі пенсії

Статистика показує, що найвищу середню пенсійну виплату мають кияни – 7 971 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Доволі високі пенсії і у таких областях:

у Рівненській області пенсіонери отримують в середньому 7 277 гривні;

пенсіонери отримують в середньому 7 277 гривні; у Донецькій області – 7 159 гривні;

– 7 159 гривні; у Луганській області – 6 716 гривень;

– 6 716 гривень; у Дніпропетровській області – 6 435 гривень;

– 6 435 гривень; у Київській області – 6 084 гривень.

Зверніть увагу! Зараз в Україні проживає більш як 10 мільйонів пенсіонерів.

Де в Україні найнижчі пенсії

Найнижчі пенсії у тернополян, вони отримують в середньому 4 461 гривні. Також невисокі виплати у таких областях: