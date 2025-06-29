Не всі пенсіонери платять за газ, світло й воду: ось хто саме

Деякі пенсіонери мають право на знижку або повне звільнення від оплати комунальних послуг. Така пільга передбачена для представників певних професій та соціальних категорій.

За яких пенсіонерів сплачує комуналку держава

Не всі пенсіонери в Україні змушені оплачувати комунальні послуги. Пільги передбачені для окремих категорій, зокрема для тих, хто мешкає у селі та працював у певних професіях, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Читайте також Пенсійний фонд запустив новий сервіс для ідентифікації пенсіонерів

Право на безкоштовну комуналку мають пенсіонери, які колись працювали педагогами, медиками, фармацевтами, фахівцями із захисту рослин, бібліотекарями, працівниками музеїв, культурних закладів або установ освіти державної чи комунальної форми власності.

Яка є вимога до пенсіонерів для безкоштовної комуналки Щоб отримати пільгу на оплату комуналки, середній дохід на одну людину в сім’ї за останні шість місяців не має перевищувати 4 240 гривень на місяць.

Як оформити безкоштовну комуналку

Щоб оформити пільгу, потрібно подати заяву особисто в сервісному центрі ПФУ, через місцеві органи влади або онлайн: через вебпортал ПФУ, мобільний додаток "Пенсійний фонд" чи портал "Дія".

До пакета документів входять підтвердження проживання у сільській місцевості та довідка про право на пільгу від колишнього роботодавця або сільради, якщо установа ліквідована.

Зверніть увагу! Пільга діє лише на самого пенсіонера та надається на рік з моменту оформлення.

