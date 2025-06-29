За каких пенсионеров платит коммуналку государство

Не все пенсионеры в Украине вынуждены оплачивать коммунальные услуги. Льготы предусмотрены для отдельных категорий, в частности для тех, кто живет в селе и работал в определенных профессиях, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Право на бесплатную коммуналку имеют пенсионеры, которые когда-то работали педагогами, медиками, фармацевтами, специалистами по защите растений, библиотекарями, работниками музеев, культурных учреждений или учреждений образования государственной или коммунальной формы собственности.

Какое требование к пенсионерам для бесплатной коммуналки Чтобы получить льготу на оплату коммуналки, средний доход на одного человека в семье за последние шесть месяцев не должен превышать 4 240 гривен в месяц.

Как оформить бесплатную коммуналку

Чтобы оформить льготу, нужно подать заявление лично в сервисном центре ПФУ, через местные органы власти или онлайн: через вебпортал ПФУ, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или портал "Дія".

В пакет документов входят подтверждение проживания в сельской местности и справка о праве на льготу от бывшего работодателя или сельсовета, если учреждение ликвидировано.

Обратите внимание! Льгота действует только на самого пенсионера и предоставляется на год с момента оформления.

