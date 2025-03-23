Пенсія після 20 та 30 років стажу: яку суму можна отримати

Варто зауважити, що розрахувати майбутню пенсію можна самостійно за спеціальною формулою. Для цього знадобляться дані щодо власної середньої зарплати, стажу та зарплати по Україні.

Як розрахувати пенсію

Як повідомляє 24 Канал, для розрахунку виплат пенсіонера знадобиться спеціальна формула, за якою середню зарплату по Україні за 3 останні роки треба помножити на індивідуальний коефіцієнт зарплати та коефіцієнт страхового стажу.

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Індивідуальний коефіцієнт зарплати – це відношення середньої зарплати особи до середньої зарплати в Україні, а коефіцієнт страхового стажу – кількість років стажу помножено на 1%.

Таким чином, якщо особа має 30 років стажу, її середня зарплата становила 8 тисяч гривень, а середня по країні – 14 тисяч гривень, то вийде у підсумку:

14 000*0,57 (8 000 гривень / 14 000 гривень)*0,3 (30 років*1%) = 2 394 гривень.

Якщо ж страховий стаж становить 20 років, то розрахунок буде таким:

14 000*0,57 (8 000 гривень / 14 000 гривень)*0,2 (20 років*1%) = 1 596 гривень.

Натомість якщо ж середня зарплата особи складає не 8 000 гривень, а 14 000 гривень, а стаж 30 років, то пенсія у розрахунку буде ще більшою:

14 000*1 (14 000 гривень/ 14 000 гривень)*0,3 (30 років*1%) = 4 200 гривень.

Зауважте! Більш точні розрахунки варто робити безпосередньо у відділенні Пенсійного фонду, щоб розрахувати правильно коефіцієнт зарплати.

До яких розмірів можуть підтягнути пенсію

Пенсія в громадян України не може бути меншою за мінімальну, яка була встановлена постановою Кабміну N185 та відповідно до даних ПФУ:

2 725 гривень – для непрацюючих пенсіонерів, незалежно від стажу,

– для непрацюючих пенсіонерів, незалежно від стажу, 3 370 гривень – для пенсіонерів 65 – 70 років із повним стажем, які не працюють,

– для пенсіонерів 65 – 70 років із повним стажем, які не працюють, 2 980 гривень – для пенсіонерів до 70 років та осіб з інвалідністю І групи з повним стажем,

– для пенсіонерів до 70 років та осіб з інвалідністю І групи з повним стажем, 3 240 гривень – для пенсіонерів 70 – 80 років із повним стажем (у віці 75 – 80 років зі стажем 20 років у жінок і 25 років у чоловіків встановлюють доплату до 3 240 гривень),

– для пенсіонерів 70 – 80 років із повним стажем (у віці 75 – 80 років зі стажем 20 років у жінок і 25 років у чоловіків встановлюють доплату до 3 240 гривень), 3 370 гривень – для пенсіонерів від 80 років зі стажем 20 років для жінок і 25 років для чоловіків.

Отже, основну суму після розрахунків підтягують до мінімальних показників, які встановлені законом.