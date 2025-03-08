Якою буде пенсія, якщо людина має 45 років стажу

Розмір пенсії в Україні при стажі 45 років залежить від рівня заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески. Що більший стаж, то більша ймовірність мати хорошу пенсію.

Яка буде пенсія при стажі 45 років

Розмір пенсії можна порахувати самостійно, скориставшись спеціальною формулою, передає 24 Канал.

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45 років – це достатній стаж, аби вийти на пенсію у 60 років. Пенсія розраховується за формулою:

П = Зс × Ік × Кс, де:

Зс – середня заробітна плата в Україні за три роки перед виходом на пенсію;

– середня заробітна плата в Україні за три роки перед виходом на пенсію; Ік – індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (відношення вашого доходу до середнього по країні);

– індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (відношення вашого доходу до середнього по країні); Кс – коефіцієнт страхового стажу (1% за кожен рік стажу).

Якщо середня зарплата в Україні у 2025 році становитиме 20 000 гривень, а людина отримувала таку ж або більшу суму офіційної зарплати, її індивідуальний коефіцієнт заробітку буде 1 або більше.

Зауважте! Коефіцієнт страхового стажу при 45 роках становить 0,45 (45 × 1%).

Підставляємо значення у формулу:

П = 20 000 × 1 × 0,45 = 9 000 гривень.

Зауважте! Якщо людина отримувала зарплату нижче середньої, пенсія буде меншою.