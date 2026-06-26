Страховий стаж є важливим для отримання пенсії. Зокрема, він впливає й на вік, коли людина може вийти на відпочинок.

Якою буде пенсія, якщо працювати з 20 років

Якою буде пенсія, якщо працювати з 20 років, пише 24 Канал.

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Одразу слід зазначити, що людина має працювати офіційно. Тобто заробити страховий стаж можливо, якщо людина працює, а протягом цього періоду вона підлягала страхуванню. Це означає, що за цей час за особу фактично сплачено внески.

З 2004 року враховується стаж, за який сплачується єдиний соціальний внесок.

Якщо ж людині бракує стажу, то його можна докупити. Можна одразу оплатити стаж за місяці, коли робота була не офіційною. Про це повідомляли у Державній податковій службі.

Перший варіант – це одноразова виплата за минулі періоди. У 2026 році мінімальна сплата єдиного внеску становить 3 804,68 гривні за місяць.

Але можна укласти договір щонайменше на рік та сплачувати внески щомісяця. Наразі мінімальна сплата єдиного внеску становить 1902,34 гривні на місяць.

Якщо ж людина офіційно працювала з 20 років, то вже у 60 років матиме стаж 40 років. Тобто така людина одразу може вийти на пенсію, бо мінімальний вік виходу на пенсію становить 60 років. Про це наголошуються у Пенсійному фонді України.

Крім того, за кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам та 30 років жінкам передбачена надбавка.

Однак, фіксованої пенсії для людини, яка виходить на відпочинок у 60 років, немає. Все залежить також від зарплати, яку отримувала людина. Слід враховувати й інші фактори. А дізнатися більш точний розмір виплати можливо за допомогою Пенсійного калькулятора.

Що ще слід знати про пенсію

При стажі 9 років отримувати пенсію в Україні неможливо. Мінімальний страховий стаж для призначення виплат – 15 років.

А за кожен рік понаднормового стажу в українців збільшується пенсія. Вона зростає на 1%.