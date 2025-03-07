7 березня, 14:36
Велика Британія передала Україні допомогу з заморожених російських активів
Основні тези
- Велика Британія передала Україні 752 мільйони фунтів з доходів від заморожених російських активів.
- Кошти будуть спрямовані на зміцнення обороноздатності України.
Велика Британія передала Україні першу допомогу, що забезпечується доходами від заморожених російських активів. Йдеться про кошти в межах ініціативи ERA.
Куди будуть витрачені кошти від Великої Британії
Україна отримала 752 мільйони фунтів (відповідно до теперішнього курсу, це майже 972 мільйони доларів) від Великої Британії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.
Читайте також Торгівельна напруга зростає: Канада відповідатиме на митні тарифи США
Дякую уряду Великої Британії та нашим партнерам з G7 за механізм, який примушує російські кошти працювати на Україну. Розраховуємо, що всі суверенні активи Росії у майбутньому будуть конфісковані й передані на користь нашої держави.
Як зазначив Шмигаль, кошти будуть спрямовані на зміцнення обороноздатності України.
Що потрібно знати про ініціативу ERA?
ERA – спеціальна програма, яка має сприяти посиленню обороноздатності та відновленню України. Кошти за цією ініціативою передаються в рахунок від доходів, які отримують завдяки замороженим російським активам.