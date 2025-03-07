Велика Британія передала Україні допомогу з заморожених російських активів

Велика Британія передала Україні першу допомогу, що забезпечується доходами від заморожених російських активів. Йдеться про кошти в межах ініціативи ERA.

Куди будуть витрачені кошти від Великої Британії

Україна отримала 752 мільйони фунтів (відповідно до теперішнього курсу, це майже 972 мільйони доларів) від Великої Британії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Дякую уряду Великої Британії та нашим партнерам з G7 за механізм, який примушує російські кошти працювати на Україну. Розраховуємо, що всі суверенні активи Росії у майбутньому будуть конфісковані й передані на користь нашої держави.

Як зазначив Шмигаль, кошти будуть спрямовані на зміцнення обороноздатності України.