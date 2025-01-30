УКР РУС
30 січня 2025, 14:27
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Через це ви не отримаєте субсидію на оренду: перелік причин, які потрібно знати

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Субсидія на оренду надається ВПО, які не мають достатньо коштів для оренди житла, мають непридатне житло або покинули зону бойових дій.
  • Субсидія доступна, якщо ВПО не отримує іншу допомогу на проживання, орендар і орендодавець не є родичами та орендодавець не бере участь у програмі "Прихисток".

29 січня було запущено експериментальний проєкт надання субсидії на оренду. Ця допомога призначена для ВПО.

Хто з ВПО зможе отримати цю допомогу

Субсидія на оренду надається переселенцям, які не мають достатньо коштів для того, аби орендувати житло повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Також така допомога надається ВПО, які:

  • мають непридатне для життя житло;
  • покинули ТОТ або зону активних бойових дій і не мають  власного житла в умовно безпечних регіонах України.

Родина ВПО може одночасно отримувати і субсидію на оренду, і субсидію на житлово-комунальні послуги,
– зазначають у Мінсоцполітики.

Зауважте, що субсидія на оренду надається лише, якщо:

  • ВПО зараз не отримує допомогу, що надається на проживання;
  • орендар та орендодавець не є родичами;
  • орендодавець не отримує компенсацію через участь у програмі "Прихисток".

Зверніть увагу! Така субсидія надається на 6 місяців і розраховується індивідуально.