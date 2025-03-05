5 березня, 15:00
Початок покладено: як український уряд планує повертати українців з-за кордону
Основні тези
- Кабмін виділив 150 мільйонів гривень на повернення українців з-за кордону.
- Міністерство єдності створено для допомоги українцям за кордоном і протидії російській пропаганді.
Після початку повномасштабної війни багато українців були вимушені покинути свої домівки. Частина з цих громадян виїхала за кордон.
Яке рішення ухвалив Кабмін
Кабмін працює над тим, аби українці поступово повертались додому. Зокрема, з бюджету виділено 150 мільйонів гривень на реалізацію цієї програми, повідомляє 24 Канал з посиланням на Тараса Мельничука.
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Передано бюджетні призначення за програмою "Забезпечення виконання завдань і заходів із підтримки українців за кордоном та сприяння їх поверненню в Україну" у сумі 150 мійльонів 28,7 тисяч гривень Міністерству національної єдності України.
Кошти мають бути витрачені на тих громадян, які прагнуть повернутися в Україну з-за кордону.
Нагадаємо! У серпні 2024 року Володимир Зеленський повідомив про створення Міністерства єдності. Воно має не тільки допомагати українцям за кордоном, а і давати відсіч російській пропаганді.