Початок покладено: як український уряд планує повертати українців з-за кордону

Після початку повномасштабної війни багато українців були вимушені покинути свої домівки. Частина з цих громадян виїхала за кордон.

Яке рішення ухвалив Кабмін

Кабмін працює над тим, аби українці поступово повертались додому. Зокрема, з бюджету виділено 150 мільйонів гривень на реалізацію цієї програми, повідомляє 24 Канал з посиланням на Тараса Мельничука.

Читайте також Чехія припинила отримувати нафту нафтопроводом "Дружба": що надалі робитиме Прага

Тарас Мельничук Представник уряду у Верховній Раді України Передано бюджетні призначення за програмою "Забезпечення виконання завдань і заходів із підтримки українців за кордоном та сприяння їх поверненню в Україну" у сумі 150 мійльонів 28,7 тисяч гривень Міністерству національної єдності України.

Кошти мають бути витрачені на тих громадян, які прагнуть повернутися в Україну з-за кордону.

Нагадаємо! У серпні 2024 року Володимир Зеленський повідомив про створення Міністерства єдності. Воно має не тільки допомагати українцям за кордоном, а і давати відсіч російській пропаганді.