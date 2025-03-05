Какое решение принял Кабмин

Кабмин работает над тем, чтобы украинцы постепенно возвращались домой. В частности, из бюджета выделено 150 миллионов гривен на реализацию этой программы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Тараса Мельничука.

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Тарас Мельничук Представитель правительства в Верховной Раде Украины Переданы бюджетные назначения по программе "Обеспечение выполнения задач и мероприятий по поддержке украинцев за рубежом и содействие их возвращению в Украину" в сумме 150 миллионов 28,7 тысяч гривен Министерству национального единства Украины.

Средства должны быть потрачены на тех граждан, которые стремятся вернуться в Украину из-за границы.

Напомним! В августе 2024 года Владимир Зеленский сообщил о создании Министерства единства. Оно должно не только помогать украинцам за рубежом, а и давать отпор российской пропаганде.