Завдяки "Рамштайну" Україна отримала понад 100 мільярдів доларів військової допомоги

Завдяки країнам, що входять в Ukraine Defense Contact Group (формат "Рамштайн"), Україна уже отримала більш як 126 мільярдів доларів. Йдеться про кошти, які надавалися як військова допомога.

Яку допомогу отримала Україна від "Рамштайну"

Формат "Рамштайн" буде існувати і цьогоріч, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".

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Сабріна Сінгх Заступниця речника Пентагону Станом на сьогодні Сполучені Штати, а також наші союзники й партнери спільно виділили понад 126 мільярдів доларів на допомогу Україні у сфері безпеки від моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Сінгх наголосила, що саме завдяки Контактній групі збільшується обороноздатність України. Зокрема, створюються сили для стримування від потенційної агресії, яка може виникнути у майбутньому.

Зверніть увагу! У четвер запланована нова зустріч "Рамштайну" під час якої планується обговорення поточних потреб України на полі бою, а також довгострокових проєктів.