Какую помощь получила Украина от "Рамштайн"

Формат "Рамштайн" будет существовать и в этом году, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

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Сабрина Сингх Заместитель пресс-секретаря Пентагона На сегодня Соединенные Штаты, а также наши союзники и партнеры совместно выделили более 126 миллиардов долларов на помощь Украине в сфере безопасности с момента полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Сингх отметила, что именно благодаря Контактной группе увеличивается обороноспособность Украины. В частности, создаются силы для сдерживания от потенциальной агрессии, которая может возникнуть в будущем.

Обратите внимание! В четверг запланирована новая встреча "Рамштайн" во время которой планируется обсуждение текущих потребностей Украины на поле боя, а также долгосрочных проектов.