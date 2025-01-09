Яку допомогу отримала Україна від "Рамштайну"

Формат "Рамштайн" буде існувати і цьогоріч, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".

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Сабріна Сінгх Заступниця речника Пентагону Станом на сьогодні Сполучені Штати, а також наші союзники й партнери спільно виділили понад 126 мільярдів доларів на допомогу Україні у сфері безпеки від моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Сінгх наголосила, що саме завдяки Контактній групі збільшується обороноздатність України. Зокрема, створюються сили для стримування від потенційної агресії, яка може виникнути у майбутньому.

Зверніть увагу! У четвер запланована нова зустріч "Рамштайну" під час якої планується обговорення поточних потреб України на полі бою, а також довгострокових проєктів.