Республіка Корея передала Україні 100 мільйонів доларів: на що витратять ці кошти

Україна вперше отримала бюджетну підтримку від Республіки Корея. Загальна сума наданих коштів сягає 100 мільйонів доларів.

Куди планують витрати корейські гроші

Кошти, які надала Республіка Корея, будуть спрямовна на підтримку соціальної сфери України, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.

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У 2024 році між українським та корейськими урядами була підписана спеціальна угода. Завдяки цьому, Україна зможе залучити майже 2,1 мільярда доларів.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Це перша бюджетна допомога від наших корейських партнерів, яка буде спрямована на підтримку соціальної сфери. Вдячний Республіці Корея за підтримку України в умовах повномасштабної війни.

Нагадаємо! Проєкт закону про ратифікацію міжурядової угоди між Україною та Кореєю (зокрема, у ньому йдеться про позику на понад 2 мільярди доларів від Фонду економічного розвитку та співробітництва Республіки Корея) був спрямований до парламенту ще 4 червня 2024 року.