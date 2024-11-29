Куди планують витрати корейські гроші

Кошти, які надала Республіка Корея, будуть спрямовна на підтримку соціальної сфери України, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.

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У 2024 році між українським та корейськими урядами була підписана спеціальна угода. Завдяки цьому, Україна зможе залучити майже 2,1 мільярда доларів.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Це перша бюджетна допомога від наших корейських партнерів, яка буде спрямована на підтримку соціальної сфери. Вдячний Республіці Корея за підтримку України в умовах повномасштабної війни.

Нагадаємо! Проєкт закону про ратифікацію міжурядової угоди між Україною та Кореєю (зокрема, у ньому йдеться про позику на понад 2 мільярди доларів від Фонду економічного розвитку та співробітництва Республіки Корея) був спрямований до парламенту ще 4 червня 2024 року.