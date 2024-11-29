Як українці відреагували на видачу "тисячі Зеленського"

Петиція за скасування виплати 1000 гривень, яку анонсував Зеленський, набрала потрібний мінімум голосів, повідомляє 24 Канал із посиланням на Ярослава Железняка.

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Зверніть увагу! Ознайомитися з петицією можна за посиланням.

Ярослав Железняк Перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Петиція до Президента з закликом відмовитися від ідіотської популістичної ідеї роздачі 1000 гривень набрала необхідну кількість голосів. Вітаю всіх причетних, і буде цікаво як мінімум почитати відповідь на петицію.

Варто зауважити, що петиція не зобов'язує уряд ухвалити відповідне рішення. Однак урядовці будуть зобов'язані щонайменше розглянути претензію.

Нагадаємо! Видача "тисячі Зеленського" мала б розпочатись з 1 грудня 2024 року.