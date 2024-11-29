Как украинцы отреагировали на выдачу "тысячи Зеленского"

Петиция для отмены выплаты 1000 гривен, которую анонсировал Зеленский, набрала необходимый минимум голосов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ярослава Железняка.

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Обратите внимание! Ознакомиться с петицией можно по ссылке.

Ярослав Железняк Первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Петиция к Президенту с призывом отказаться от идиотской популистской идеи раздачи 1000 гривен набрала необходимое количество голосов. Поздравляю всех причастных и будет интересно как минимум почитать ответ на петицию.

Стоит заметить, что петиция не обязывает правительство принять соответствующее решение. Однако, чиновники будут обязаны как минимум рассмотреть претензию.

Напомним! Выдача "тысячи Зеленского" должна была бы начаться с 1 декабря 2024 года.