Не все так просто: які вимоги має виконати Україна аби отримати нову допомогу від ЄС

У рамках програми Ukraine Facility Україна може отримати 12,5 мільярдів євро від ЄС. Кошти мають бути передані в український державний бюджет.

Що вимагає ЄС від України

У наступному році Україна має виконати 56 індикаторів у рамках Ukraine Facility, повідомляє 24 Канал з посиланням на Юлію Свириденко.

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За 2024 рік Україна виконала 23 кроки. 9 з них були реалізовані достроково.

Юлія Свириденко Перша віцепрем'єр-міністерка – Міністерка економіки України 2024 – перший рік впровадження програми Ukraine Facility. За його підсумками Україна має отримати 16,2 мільярдів євро підтримки. Зі свого боку ми виконали 23 кроки, необхідні для отримання фінансування, 9 із них – достроково, ухвалили 16 стратегічних документів і 15 законів.

Більшість індикаторів потрібно буде виконатисаме у 2025 році. Завдяки їх реалізації Україна, за словами Свириденко, отримає додаткові надходження у бюджет.

Нагадаємо! Ukraine Facility набрала чинності 1 березня 2024 оку. Загальна сума фінансування в рамках цієї програми сягає 50 мільярдів євро. Ukraine Facility, буде діяти з 2024 по 2027 рік.