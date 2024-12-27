Что требует ЕС от Украины

В следующем году Украина должна выполнить 56 индикаторов в рамках Ukraine Facility, сообщает 24 Канал со ссылкой на Юлию Свириденко.

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За 2024 год Украина выполнила 23 шага. 9 из них были реализованы досрочно.

Юлия Свириденко Первый вице-премьер-министр – Министр экономики Украины 2024 – первый год внедрения программы Ukraine Facility. По его итогам Украина должна получить 16,2 миллиардов евро поддержки. Со своей стороны мы выполнили 23 шага, необходимые для получения финансирования, 9 из них – досрочно, приняли 16 стратегических документов и 15 законов.

Большинство индикаторов нужно будет выполнить именно в 2025 году. Благодаря их реализации Украина, по словам Свириденко, получит дополнительные поступления в бюджет.

Напомним! Ukraine Facility вступила в силу 1 марта 2024 оку. Общая сумма финансирования в рамках этой программы достигает 50 миллиардов евро. Ukraine Facility, будет действовать с 2024 по 2027 год.