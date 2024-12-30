У грудні 2024 року Україна отримала рекордний обсяг міжнародної допомоги
30 грудня 2024, 10:52Читать новость на русском
За грудень 2024 року Україна отримала 9,2 мільярда доларів зовнішньої підтримки. Станом на зараз, це рекордний об'єм допомоги.
Яку допомогу отримала Україна
У грудні Україна отримала від ЄС 4,1 мільярда євро (відповідно до теперішнього курсу це понад 4,25 мільярда доларів), повідомляє 24 Канал з посиланням на Владислава Рашкована.
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Дякуємо всім партнерам. Завдяки їх допомозі ми не тільки спокійно пройшли важкий бюджетний рік, а й також зустрічаємо 2025 рік і з гарними резервами НБУ, і з валютними ресурсами на рахунках Уряду, а завдяки ERA фінансуванню, EU facility та МВФ програмі – з достатніми запевненнями по фінансуванню на наступний рік.
Також Україна отримала кошти від:
- Японії – понад 1,95 мільярда доларів;
- США – більш як 1,45 мільярда доларів;
- МВФ – 1,1 мільярда доларів;
- Великої Британії – майже 500 мільйонів доларів;
- Світового банку – 35 мільйонів доларів.
Зверніть увагу! Кошти з США, Великої Британії та Японії передавались через інструменти Світового банку. Йдеться про DPL, PEACE, PfoR.