Доплатять не всім: хто з пенсіонерів отримає грошову допомогу від ООН у квітні

Українські пенсіонери мають право на спеціальну допомогу від ООН. Йдеться про доплату, завдяки якій зростає пенсія.

Хто з пенсіонерів зможе отримати цю допомогу

Доплата від ООН надається пенсіонерам, які проживають у зоні активних бойових дій, повідомляє 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.

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Також критеріями для отримання цієї допомоги є:

пенсіонер не отримував грошову допомогу від міжнародних організацій з 1 березня 2023 року;

виплати пенсіонера менш як 3 250 гривень.

Кошти виплачуються на банківський рахунок чи адресною доставкою Укрпошти,

– зазначає Мінсоцполітики.

Розмір цієї допомоги розраховується індивідуально. Оплата складає різницю між 3 250 та сумою пенсії. Наприклад, пенсійна виплата особи – 2 500 гривень. Відповідно, доплата складає 750 гривень.

Оформлювати таку доплату непотрібно. Вона автоматично додається до пенсії, якщо особа підпадає під визначені критерії.

Зверніть увагу! Якщо пенсіонер припинив відповідати хоч одному з визначених критеріїв, виплата доплати припиняється.