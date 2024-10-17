На це є лише 10 днів: про що має сповістити ПФУ пенсіонер

Пенсіонер має своєчасно інформувати ПФУ про зміни, які можуть вплинути на нарахування пенсії. Якщо цього не зробити, Пенсійний фонд буде вимушений застосовувати штрафні санкції.

Навіщо інформувати ПФУ про працевлаштування

Пенсіонер має інформувати ПФУ про працевлаштування. На це особа має 10 днів з моменту настання змін, повідомляє Пенсійний фонд.

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Неповідомлення або невчасне повідомлення про працевлаштування (або реєстрацію підприємницької діяльності) призводить до незаконних виплат пенсійних коштів, які підлягають обов’язковому поверненню органам ПФУ,

– йдеться у повідомленні Пенсійного фонду.

Тобто, якщо особа отримувала надмірні виплати, переплату доведеться повернути. Здійснюватись компенсація може різними методами:

добровільно – пенсіонер сам повертає "зайві" кошти ПФУ;

– пенсіонер сам повертає "зайві" кошти ПФУ; примусово – ПФУ вилучає до 20% від пенсії поки не буде компенсовано надмірні виплати.

Зверніть увагу! Інформувати ПФУ потрібно і про звільнення з роботи чи закінчення підприємницької діяльності. Завдяки цьому пенсія особи може зрости, зокрема, внаслідок нарахування спеціальних надбавок.