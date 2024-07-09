Легко не буде: чи зміниться розмір пенсій у 2025 році

Розмір кінцевої пенсійної виплати особи залежить від багатьох факторів. Зокрема і від мінімальної пенсії.

Як зміниться розмір пенсій у наступному році

Уряд прийняв Бюджетну декларацію на 2025 – 2027 рік. У цьому документі вказано, що встановлені у цьому році соцстандарти мають діяти до 2028 року.

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До заморожених значень відносяться:

мінімальна зарплата;

мінімальна пенсія;

прожитковий мінімум.

Попри цю заморозку, розмір пенсій у наступному році змінюватиметься. У тому числі і завдяки спеціальним надбавкам.

Хто вийде на пенсію у 2025 році

Українці можуть вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років. Від віку залежить мінімальна кількість необхідного стажу.

Аби піти на пенсію у 2025 році потрібно:

охочим вийти на пенсію у 60 років буде достатньо 32 років стажу;

у 63 роки необхідно мати щонайменше 22 роки стажу;

у 65 років – 15 років стажу.

Мінімальна кількість необхідного стажу для тих, хто хоче вийти на пенсію у 60 та 63 роки щорічно зростатиме до 2028 року.