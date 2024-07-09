Як зміниться розмір пенсій у наступному році
Уряд прийняв Бюджетну декларацію на 2025 – 2027 рік. У цьому документі вказано, що встановлені у цьому році соцстандарти мають діяти до 2028 року.
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До заморожених значень відносяться:
- мінімальна зарплата;
- мінімальна пенсія;
- прожитковий мінімум.
Попри цю заморозку, розмір пенсій у наступному році змінюватиметься. У тому числі і завдяки спеціальним надбавкам.
Хто вийде на пенсію у 2025 році
Українці можуть вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років. Від віку залежить мінімальна кількість необхідного стажу.
Аби піти на пенсію у 2025 році потрібно:
- охочим вийти на пенсію у 60 років буде достатньо 32 років стажу;
- у 63 роки необхідно мати щонайменше 22 роки стажу;
- у 65 років – 15 років стажу.