Как изменится размер пенсий в следующем году

Правительство приняло Бюджетную декларацию на 2025 – 2027 год. В этом документе указано, что установленные в этом году соцстандарты должны действовать до 2028 года.

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К замороженным значениям относятся:

минимальная зарплата;

минимальная пенсия;

прожиточный минимум.

Несмотря на эту заморозку, размер пенсий в следующем году будет меняться. В том числе и благодаря специальным надбавкам.

Кто выйдет на пенсию в 2025 году

Украинцы могут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет. От возраста зависит минимальное количество необходимого стажа.

Чтобы уйти на пенсию в 2025 году нужно:

желающим выйти на пенсию в 60 лет будет достаточно 32 лет стажа;

в 63 года необходимо иметь не менее 22 лет стажа;

в 65 лет – 15 лет стажа.

Напомним! Минимальное количество необходимого стажа для тех, кто хочет выйти на пенсию в 60 и 63 года ежегодно будет расти до 2028 года.