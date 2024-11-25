Протягом минулого тижня НБУ не купував валюту: скільки регулятор продав на міжбанку

З 18 по 22 листопада НБУ не купував валюту. Водночас продано на міжбанку було орієнтовно 590 мільйонів доларів.

Які операції здійснював НБУ

Протягом минулого тижня НБУ продав на 36,82 мільйона доларів більше ніж з 11 по 15 листопада, повідомляє 24 Канал з посиланням на статистику Національного банку.

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Нагадаємо! З 11 по 15 листопада було продано 553,18 мільйона доларів. Водночас купив регулятор у цей період – 370 тисяч доларів.

З початку 2024 року НБУ загалом здійснив такі операції:

продав регулятор 28,4 мільярда доларів;

при цьому, куплено було – 125,6 мільйона доларів.

Зверніть увагу! 25 січня НБУ прийняв рішення не змінювати облікову ставку. Зараз вона зберігається на рівні 15%. До того ж в Україні і надалі діє режим керованої гнучкості, який передбачає "м'який" контроль валютного ринку з боку регулятора, зокрема, через своєчасні інтервенції.