Какие операции осуществлял НБУ

В течение прошлой недели НБУ продал на 36,82 миллиона долларов больше чем с 11 по 15 ноября, сообщает 24 Канал со ссылкой на статистику Национального банка.

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Напомним! С 11 по 15 ноября было продано 553,18 миллиона долларов. В то же время купил регулятор в этот период – 370 тысяч долларов.

С начала 2024 года НБУ в целом осуществил такие операции:

продал регулятор 28,4 миллиарда долларов;

при этом, куплено было – 125,6 миллиона долларов.

Обратите внимание! 25 января НБУ принял решение не менять учетную ставку. Сейчас она сохраняется на уровне 15%. К тому же в Украине и в дальнейшем действует режим управляемой гибкости, который предусматривает "мягкий" контроль валютного рынка со стороны регулятора, в частности, через своевременные интервенции.