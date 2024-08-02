Яка пенсія у поліцейських і як вона нараховується
2 серпня 2024, 12:47Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
Пенсії працівникам поліції призначаються та виплачуються за умови їх звільнення зі служби. Розміри пенсій залежать від стажу та вислуги років.
Як призначається пенсія поліцейським
У разі повторного прийняття на службу в структурні органи поліції, виплата пенсій припиняється на час служби.
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При наступному звільненні виплата пенсій поновлюється з урахуванням загальної вислуги років на день останнього звільнення.Зауважте! Виплата пенсій не припиняється у разі призову поліцейського на військову службу за контрактом, а також при службі на посадах поліцейських у підрозділах поліції особливого призначення.
Час проходження служби в поліції зараховується до страхового стажу, стажу роботи за спеціальністю, вислуги років, а також до стажу державної служби.
Право на призначення пенсії за вислугу років мають працівники поліції, які:
- з 1 жовтня 2020 року або після цієї дати на день звільнення мають вислугу 25 календарних років і більше;
- досягли на день звільнення зі служби 45-річного віку, за наявності страхового стажу 25 років. З них не менше, ніж 12 календарних років і 6 місяців має становить військова служба, служба в органах внутрішніх справ або Національній поліції.
Пенсія по інвалідності поліцейським
Пенсія призначається:
- Якщо працівники поліції стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини або виконання службових обов’язків.
- При настанні інвалідності внаслідок каліцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням службових обов’язків, або внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням служби.