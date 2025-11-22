Вислуга років та група інвалідності: від чого залежить пенсія для військових

В Україні пенсії для військовослужбовців призначаються за окремими правилами, які враховують вислугу років, групу інвалідності та участь у захисті держави. Відтак пенсія за вислугу років може складати до 70% від грошового забезпечення.

Яка пенсія розрахована для військовослужбовців в Україні?

Пенсії для людей, які звільнилися з військової служби, призначаються за спеціальним законом №2262, пояснилися для 24 Каналу в Пенсійному фонді.

За цих документом для військовослужбовців визначено два основних види пенсій: пенсії за вислугу років та пенсії по інвалідності.

Пенсії за вислугу років

Ті військові, що відслужили потрібний термін, можуть отримати пенсію у розмірі від 50% до 70% від їхнього грошового забезпечення, яке вони отримували перед звільненням з військової служби.

При цьому мінімальна пенсія за вислугу років не може бути нижчою за прожитковий мінімум для непрацезданих осіб (станом на 2025 рік, це 2 361 гривня).

Як зазначається на сайті ПФУ, право на пенсію за вислугу років мають військові, у яких вислуга становить 20 років та більше при досягненні певного віку, або за станом здоров'я, а також ті, які мають вислугу 25 календарних років і більше незалежно від віку.

Пенсії по інвалідності

Така пенсія передбачає мінімальні виплати залежать від групи інвалідності та категорії військовослужбовця:

Для прикладу, для солдатів строкової служби діють такі розміри: І група – 5 025 гривень, IІ група – 4 610 гривень, а ІІІ група – 4 396 гривень.

Для інших категорій військових мінімальні пенсії по інвалідності визначаються як 110%, 120% або 130% від цих сум, залежно від звання та посади.

Водночас максимальний розмір пенсії по інвалідності для військовослужбовця не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб (станом на 2025 рік, це 23 610 гривень).

Важливо! Після рішень Конституційного Суду, максимальний розмір пенсії не обмежується для військових, які після 12 квітня 2023 року звернулися по призначення пенсії за Законом №2262 і особисто брали участь у захисті України від російської агресії з 2014 року.

