Пенсія по втраті годувальника дітям: як вона нараховується

Члени сім'ї, що втратили годувальника, мають право на отримання пенсійних виплат. це відбувається за умови, що вони є непрацездатними й не можуть самостійно забезпечити себе.

Які виплати отримують діти

Зокрема, діти можуть отримувати ці виплати до завершення навчання або до досягнення визначеного віку, повідомляють у ПФУ.

Читайте також Який розмір максимальної пенсії та чи зміниться вона у жовтні

До непрацездатних членів сім'ї також відносяться:

діти до 18 років або старші, якщо їм було встановлено інвалідність до досягнення цього віку;

діти, які навчаються, – до завершення навчання, але не довше ніж до 23 років;

діти-сироти – до 23 років.

Отже, пенсія по втраті годувальника складає:

для одного непрацездатного члена сім'ї – 50% пенсії за віком померлого годувальника;

для двох і більше непрацездатних членів сім'ї – 100% пенсії за віком, розподіляється між ними порівну.

Зверніть увагу! Оскільки мінімальна пенсія за віком в Україні становить 2 361 гривню, то пенсія у зв'язку з втратою годувальника має бути не меншою за 1 180,50 гривень.

Які документи треба для пенсії по втраті годувальника

Документи, необхідні для оформлення пенсії, включають: