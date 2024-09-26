Пенсія по втраті годувальника дітям: як вона нараховується
26 вересня 2024, 18:03Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
Члени сім'ї, що втратили годувальника, мають право на отримання пенсійних виплат. це відбувається за умови, що вони є непрацездатними й не можуть самостійно забезпечити себе.
Які виплати отримують діти
Зокрема, діти можуть отримувати ці виплати до завершення навчання або до досягнення визначеного віку, повідомляють у ПФУ.
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До непрацездатних членів сім'ї також відносяться:
- діти до 18 років або старші, якщо їм було встановлено інвалідність до досягнення цього віку;
- діти, які навчаються, – до завершення навчання, але не довше ніж до 23 років;
- діти-сироти – до 23 років.
Отже, пенсія по втраті годувальника складає:
- для одного непрацездатного члена сім'ї – 50% пенсії за віком померлого годувальника;
- для двох і більше непрацездатних членів сім'ї – 100% пенсії за віком, розподіляється між ними порівну.
Зверніть увагу! Оскільки мінімальна пенсія за віком в Україні становить 2 361 гривню, то пенсія у зв'язку з втратою годувальника має бути не меншою за 1 180,50 гривень.
Які документи треба для пенсії по втраті годувальника
Документи, необхідні для оформлення пенсії, включають:
- Заява на призначення пенсії.
- Документ, що підтверджує місце проживання чи реєстрацію.
- Довідка ОК-5.
- Документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ІПН) для особи, якій призначається пенсія, та померлого годувальника.
- Свідоцтво про народження або паспорт особи, яка отримує пенсію.
- Свідоцтво про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісти зниклим чи оголошення його померлим.
- Довідки з навчальних закладів про навчання на денної формі.
- Довідка про те, що чоловік (дружина) або один з найближчих родичів померлого годувальника не працюють і доглядають за дитиною до досягнення нею 8 років, незалежно від віку та працездатності.
- Документ, що підтверджує утримання членів сім’ї (крім дітей) на утриманні померлого годувальника.
- Документ про стаж.