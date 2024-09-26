Які виплати отримують діти

Зокрема, діти можуть отримувати ці виплати до завершення навчання або до досягнення визначеного віку, повідомляють у ПФУ.

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До непрацездатних членів сім'ї також відносяться:

  • діти до 18 років або старші, якщо їм було встановлено інвалідність до досягнення цього віку;
  • діти, які навчаються, – до завершення навчання, але не довше ніж до 23 років;
  • діти-сироти – до 23 років.

Отже, пенсія по втраті годувальника складає:

  • для одного непрацездатного члена сім'ї – 50% пенсії за віком померлого годувальника;
  • для двох і більше непрацездатних членів сім'ї – 100% пенсії за віком, розподіляється між ними порівну.

Зверніть увагу! Оскільки мінімальна пенсія за віком в Україні становить 2 361 гривню, то пенсія у зв'язку з втратою годувальника має бути не меншою за 1 180,50 гривень.

Які документи треба для пенсії по втраті годувальника

Документи, необхідні для оформлення пенсії, включають:

  1. Заява на призначення пенсії.
  2. Документ, що підтверджує місце проживання чи реєстрацію.
  3. Довідка ОК-5.
  4. Документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ІПН) для особи, якій призначається пенсія, та померлого годувальника.
  5. Свідоцтво про народження або паспорт особи, яка отримує пенсію.
  6. Свідоцтво про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісти зниклим чи оголошення його померлим.
  7. Довідки з навчальних закладів про навчання на денної формі.
  8. Довідка про те, що чоловік (дружина) або один з найближчих родичів померлого годувальника не працюють і доглядають за дитиною до досягнення нею 8 років, незалежно від віку та працездатності.
  9. Документ, що підтверджує утримання членів сім’ї (крім дітей) на утриманні померлого годувальника.
  10. Документ про стаж.