Какие выплаты получают дети

В частности, дети могут получать эти выплаты до завершения обучения или до достижения определенного возраста, сообщают в ПФУ.

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К нетрудоспособным членам семьи также относятся:

дети до 18 лет или старше, если им была установлена инвалидность до достижения этого возраста;

дети, которые учатся, – до завершения обучения, но не дольше чем до 23 лет;

дети-сироты – до 23 лет.

Итак, пенсия по потере кормильца составляет:

для одного нетрудоспособного члена семьи – 50% пенсии по возрасту умершего кормильца;

для двух и более нетрудоспособных членов семьи – 100% пенсии по возрасту, распределяется между ними поровну.

Обратите внимание! Поскольку минимальная пенсия по возрасту в Украине составляет 2 361 гривну, то пенсия в связи с потерей кормильца должна быть не менее 1 180,50 гривен.

Какие документы нужны для пенсии по потере кормильца

Документы, необходимые для оформления пенсии, включают: