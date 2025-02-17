Скільки буде 100 євро в доларах сьогодні

Курс євро до долара залишається стабільним. Це співвідношення майже не змінювалось з початку року.

1 євро це скільки в доларах Курс залежить від місця, де здійснюється обмін, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін". Читайте також Нещасний випадок на виробництві: яку допомогу від держави можуть отримати українці Станом на 17 лютого, 1 євро можна обміняти на долар по такому курсу: середній курс в банках – 1,033 доларів за євро;

середній курс в обмінниках – 1,049 доларів за євро. Через платіжні системи обмін здійснюється по курсу: при обміні через Mastercard – 1,027 доларів за євро;

Visa – 1,027 доларів за євро. Скільки дадуть доларів за 100 євро якщо обмінювати 100 євро у банку, можна отримати в середньому – 103,33 долара;

можна отримати в середньому – 103,33 долара; при обміні 100 євро в обміннику є можливість виручити приблизно – 104,90 доларів;

є можливість виручити приблизно – 104,90 доларів; за 100 євро при обміні через Mastercard та Visa можна отримати – 102,73 долара.