17 лютого, 11:13
Скільки буде 100 євро в доларах сьогодні
Основні тези
- Середній курс обміну 1 євро на долар в банках – 1,033, в обмінниках – 1,049, через Mastercard та Visa – 1,027.
- За 100 євро можна отримати в банку в середньому 103,33 долара.
Курс євро до долара залишається стабільним. Це співвідношення майже не змінювалось з початку року.
1 євро це скільки в доларах
Курс залежить від місця, де здійснюється обмін, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".
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Станом на 17 лютого, 1 євро можна обміняти на долар по такому курсу:
- середній курс в банках – 1,033 доларів за євро;
- середній курс в обмінниках – 1,049 доларів за євро.
Через платіжні системи обмін здійснюється по курсу:
- при обміні через Mastercard – 1,027 доларів за євро;
- Visa – 1,027 доларів за євро.
Скільки дадуть доларів за 100 євро
- якщо обмінювати 100 євро у банку, можна отримати в середньому – 103,33 долара;
- при обміні 100 євро в обміннику є можливість виручити приблизно – 104,90 доларів;
- за 100 євро при обміні через Mastercard та Visa можна отримати – 102,73 долара.