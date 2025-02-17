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17 лютого, 11:13
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Скільки буде 100 євро в доларах сьогодні

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Середній курс обміну 1 євро на долар в банках – 1,033, в обмінниках – 1,049, через Mastercard та Visa – 1,027.
  • За 100 євро можна отримати в банку в середньому 103,33 долара.

Курс євро до долара залишається стабільним. Це співвідношення майже не змінювалось з початку року.

1 євро це скільки в доларах

Курс залежить від місця, де здійснюється обмін, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".

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Станом на 17 лютого, 1 євро можна обміняти на долар по такому курсу:

  • середній курс в банках – 1,033 доларів за євро;
  • середній курс в обмінниках – 1,049 доларів за євро.

Через платіжні системи обмін здійснюється по курсу:

  • при обміні через Mastercard – 1,027 доларів за євро;
  • Visa – 1,027 доларів за євро.

Скільки дадуть доларів за 100 євро

  • якщо обмінювати 100 євро у банку, можна отримати в середньому – 103,33 долара;
  • при обміні 100 євро в обміннику є можливість виручити приблизно – 104,90 доларів;
  • за 100 євро при обміні через Mastercard та Visa можна отримати – 102,73 долара.