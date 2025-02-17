1 евро это сколько в долларах

Курс зависит от места, где осуществляется обмен, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".

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По состоянию на 17 февраля, 1 евро можно обменять на доллар по такому курсу:

средний курс в банках – 1,033 долларов за евро;

средний курс в обменниках – 1,049 долларов за евро.

Через платежные системы обмен осуществляется по курсу:

при обмене через Mastercard – 1,027 долларов за евро;

Visa – 1,027 долларов за евро.

Сколько дадут долларов за 100 евро