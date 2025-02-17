1 евро это сколько в долларах
Курс зависит от места, где осуществляется обмен, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".
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По состоянию на 17 февраля, 1 евро можно обменять на доллар по такому курсу:
- средний курс в банках – 1,033 долларов за евро;
- средний курс в обменниках – 1,049 долларов за евро.
Через платежные системы обмен осуществляется по курсу:
- при обмене через Mastercard – 1,027 долларов за евро;
- Visa – 1,027 долларов за евро.
Сколько дадут долларов за 100 евро
- если обменивать 100 евро в банке, можно получить в среднем – 103,33 доллара;
- при обмене 100 евро в обменнике есть возможность выручить примерно – 104,90 долларов;
- за 100 евро при обмене через Mastercard и Visa можно получить – 102,73 доллара.