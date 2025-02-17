1 євро це скільки в доларах

Курс залежить від місця, де здійснюється обмін, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".

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Станом на 17 лютого, 1 євро можна обміняти на долар по такому курсу:

середній курс в банках – 1,033 доларів за євро;

середній курс в обмінниках – 1,049 доларів за євро.

Через платіжні системи обмін здійснюється по курсу:

при обміні через Mastercard – 1,027 доларів за євро;

Visa – 1,027 доларів за євро.

Скільки дадуть доларів за 100 євро