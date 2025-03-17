500 євро в гривнях це скільки зараз

Курс євро продемонстрував зростання на початку березня. Згодом ситуація стабілізувалась. Зараз євро стабільний.

Як змінився курс євро

Станом на 17 березня, офіційний курс євро в Україні сягнув – 45,23 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Читайте також Знову зростає: що відбувається зі злотим на початку тижня

Дані "Мінфіну", демонструють, що середній курс євро у банках змінився так:

купівля – 44,90 гривні за євро;

продаж – 45,45 гривні за євро.

В обмінниках середній курс євро сягнув таких значень:

купівля – 45,10 гривні за євро;

продаж – 45,30 гривні за євро.

За скільки сьогодні можна купити 500 євро

якщо купувати 500 євро у банку, доведеться витратити приблизно – 22 725 гривень;

доведеться витратити приблизно – 22 725 гривень; для покупки 500 євро в обміннику необхідно мати в середньому – 22 650 гривень.

Скільки можна виручити за здачу 500 євро сьогодні