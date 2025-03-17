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17 березня, 12:37
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500 євро в гривнях це скільки зараз

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Офіційний курс євро в Україні станом на 17 березня – 45,23 гривні, за даними НБУ.
  • Купівля 500 євро у банку коштує приблизно 22 725 гривень, а в обміннику – 22 650 гривень.

Курс євро продемонстрував зростання на початку березня. Згодом ситуація стабілізувалась. Зараз євро стабільний.

Як змінився курс євро

Станом на 17 березня, офіційний курс євро в Україні сягнув – 45,23 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Дані "Мінфіну", демонструють, що середній курс євро у банках змінився так:

  • купівля – 44,90 гривні за євро;
  • продаж – 45,45 гривні за євро.

В обмінниках середній курс євро сягнув таких значень:

  • купівля – 45,10 гривні за євро;
  • продаж – 45,30 гривні за євро.

За скільки сьогодні можна купити 500 євро

  • якщо купувати 500 євро у банку, доведеться витратити приблизно – 22 725 гривень;
  • для покупки 500 євро в обміннику необхідно мати в середньому – 22 650 гривень.

Скільки можна виручити за здачу 500 євро сьогодні

  • за 500 євро у банку сьогодні можна отримати орієнтовно – 22 450 гривень;
  • при здачі 500 євро в обміннику, можна отримати приблизно – 22 550 гривень.