21 лютого, 15:18
У скільки сьогодні обійдеться покупка 200, 500 та 1000 доларів
Основні тези
- Офіційний курс долара 21 лютого - 41,73 гривні.
- Середній курс у банках: купівля - 41,40 грн, продаж - 41,95 грн.
Курси євро та долара дещо знизились протягом січня та лютого 2025 року. Зараз ситуація на валютному ринку стабільна.
Який курс долара 21 лютого
21 лютого офіційний курс встановлено на рівні – 41,73 гривні за долар, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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За даними "Мінфіну", у банках середній курс, станом на сьогодні, змінився так:
- купівля – 41,40 гривень за долар;
- продаж – 41,95 гривні за долар.
А от в обмінниках середній курс такий:
- купівля – 41,70 гривень за долар;
- продаж – 41,72 гривні за долар.
Скільки сьогодні доведеться витратити на покупку 200 доларів
- якщо купувати 200 доларів у банку, доведеться витратити приблизно 8 390 гривень;
- при покупці 200 доларів в обміннику, потрібно мати орієнтовно 8 344 гривні.
Яку суму треба витратити на покупку 500 доларів
- щоб придбати 500 доларів у банку, потрібно буде витратити 20 975 гривень;
- аби купити 500 доларів в обміннику – орієнтовно 20 860 гривень.
Скільки сьогодні треба грошей, щоб купити 1000 доларів
- у банку придбати 1000 доларів можна за 41 950 гривень;
- покупка 1000 доларів в обміннику обійдеться у 41 720 гривень.