Який курс долара 21 лютого

21 лютого офіційний курс встановлено на рівні – 41,73 гривні за долар, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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За даними "Мінфіну", у банках середній курс, станом на сьогодні, змінився так:

купівля – 41,40 гривень за долар;

продаж – 41,95 гривні за долар.

А от в обмінниках середній курс такий:

купівля – 41,70 гривень за долар;

продаж – 41,72 гривні за долар.

Скільки сьогодні доведеться витратити на покупку 200 доларів

якщо купувати 200 доларів у банку , доведеться витратити приблизно 8 390 гривень;

, доведеться витратити приблизно 8 390 гривень; при покупці 200 доларів в обміннику, потрібно мати орієнтовно 8 344 гривні.

Яку суму треба витратити на покупку 500 доларів

щоб придбати 500 доларів у банку , потрібно буде витратити 20 975 гривень;

, потрібно буде витратити 20 975 гривень; аби купити 500 доларів в обміннику – орієнтовно 20 860 гривень.

Скільки сьогодні треба грошей, щоб купити 1000 доларів