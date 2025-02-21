Какой курс доллара 21 февраля

21 февраля официальный курс установлен на уровне – 41,73 гривны за доллар, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Читайте также Период наивысшей турбулентности с марта 2022 года: Гетманцев сделал заявление о финансах Украины

По данным "Минфина", в банках средний курс, по состоянию на сегодня, изменился так:

покупка – 41,40 гривен за доллар;

продажа – 41,95 гривны за доллар.

А вот в обменниках средний курс такой:

покупка – 41,70 гривен за доллар;

продажа – 41,72 гривны за доллар.

Сколько сегодня придется потратить на покупку 200 долларов

если покупать 200 долларов в банке , придется потратить примерно 8 390 гривен;

, придется потратить примерно 8 390 гривен; при покупке 200 долларов в обменнике, нужно иметь ориентировочно 8 344 гривны.

Какую сумму надо потратить на покупку 500 долларов

чтобы приобрести 500 долларов в банке , нужно будет потратить 20 975 гривен;

, нужно будет потратить 20 975 гривен; чтобы купить 500 долларов в обменнике – ориентировочно 20 860 гривен.

Сколько сегодня надо денег, чтобы купить 1000 долларов