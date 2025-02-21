Какой курс доллара 21 февраля
21 февраля официальный курс установлен на уровне – 41,73 гривны за доллар, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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По данным "Минфина", в банках средний курс, по состоянию на сегодня, изменился так:
- покупка – 41,40 гривен за доллар;
- продажа – 41,95 гривны за доллар.
А вот в обменниках средний курс такой:
- покупка – 41,70 гривен за доллар;
- продажа – 41,72 гривны за доллар.
Сколько сегодня придется потратить на покупку 200 долларов
- если покупать 200 долларов в банке, придется потратить примерно 8 390 гривен;
- при покупке 200 долларов в обменнике, нужно иметь ориентировочно 8 344 гривны.
Какую сумму надо потратить на покупку 500 долларов
- чтобы приобрести 500 долларов в банке, нужно будет потратить 20 975 гривен;
- чтобы купить 500 долларов в обменнике – ориентировочно 20 860 гривен.
Сколько сегодня надо денег, чтобы купить 1000 долларов
- в банке приобрести 1000 долларов можно за 41 950 гривен;
- покупка 1000 долларов в обменнике обойдется в 41 720 гривен.