Яка мінімальна пенсія в українців, які не встигли набути достатньо стажу

Українці, які не встигли набути достатню кількість стажу, не мають право на отримання пенсії. Однак, вони можуть мати тимчасову допомогу від держави.

Яку виплату мають пенсіонери без достатньої кількості стажу

Пенсіонери, що не мають достатньої кількості стажу можуть отримати соціальну пенсію. Ця виплата розраховується індивідуально, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "На пенсії".

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Соціальна пенсія визначається як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб та середнім місячним доходом на одну особу в сім'ї за останні шість місяців.

Зауважте! Максимальний розмір соціальної пенсії не може перевищити 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Зараз це значення – 3 028 гривень.

Які умови для надання такої допомоги

Тимчасова допомога надається пенсіонерам, які у 65 років не встигли отримати мінімальну кількість стажу. Тобто, не набули хоча б 15 років стажу.

Нагадаємо! Цьогоріч для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати мінімум 31 рік страхового стажу, у 63 роки – 21 рік стажу, у 65 років – 15 років стажу.