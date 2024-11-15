Приготуватися усім: контролери водоканалу почнуть перевірку деяких абонентів

Спеціалісти водоканалу планують перевірити боржників. Контролери мають здійснити обхід квартир, де є заборгованість.

Чому контролери будуть ходити по квартирах

Компанії-постачальники комунальних послуг планують посилено боротися з боржниками, через вагоме збільшення боргів у 2024 році, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Дрогобичводоканал".

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Для боротьби з боржниками будуть використовувати такий механізм:

письмове попередження з вимогою погасити борг;

якщо ситуація не зміниться, водоканал буде звертатися у суд для стягнення боргу у примусовому порядку.

Чим грозить абоненту наявність боргу

Якщо особа не гасить борг, їй можуть нарахувати штрафи та пеню. Окрім цього, за рішенням суду може бути арештоване майно громадянина

Зверніть увагу! Станом на 1 листопада, лише "Дрогобичводоканалу" споживачі заборгували понад 26 мільйонів гривень.

Це великий дефіцит коштів, не отримавши їх, водоканалу складно забезпечувати безперебійну діяльність у режимі 24/7. До цього ж за 10 місяців цього року відбувся приріст заборгованості населення на 1,1 мільйона гривень,

– повідомляє водоканал.

Зауважте! Суд також може прийняти рішення про арешт рахунків боржника.