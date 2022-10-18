Японія допомагатиме Україні з відновленням енергетичної інфраструктури

Японія співпрацюватиме з Україною у відновленні енергетичної інфраструктури, що була пошкоджена внаслідок російських ракетних атак.

Допомога зі Східної Азії

Як повідомили Міністерстві енергетики України, на зустрічі міністра енергетики України Герман Галущенко з послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі, було обговорено готовність японської сторони допомогти з відновленням пошкоджених або зруйнованих бойовими діями об’єктів критичної інфраструктури України.

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Відтак, допомога відбудеться шляхом надання необхідного обладнання та устаткування. Відповідні енергетичні проєкти будуть здійснюватися у співпраці з японським агентством міжнародного співробітництва JICA.

Що буде із ЗАЕС

Російська армія систематично здійснює ракетні атаки на об’єкти української енергетичної інфраструктури, у тому числі під загрозою Запорізька атомна електростанція.

Герман Галущенко наголосив, що ЗАЕС має велике значення для енергетичної безпеки України. Саме тому її негайно потрібно деокупувати, демілітаризувати та передати під повний контроль легітимного українського оператора.

Сьогодні знову знеструмлена і працює на дизель-генераторах Запорізька атомна електростанція. Це сталося внаслідок пошкодження підстанції, з якої живилась єдина лінія, що поєднує ЗАЕС з українською енергосистемою,

– повідомив міністр.

що сторони також обговорили напрямки взаємодії для допомоги у забезпеченні України енергоносіями під час проходження опалювального сезону.

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Скільки в Україні пошкоджено енергетичної інфраструктури

За оцінками Юрія Корольчука, експерта Інституту енергетичних стратегій, з якими він поділився з 24 каналом, протягом 10 – 12 жовтня росіянам вдалось пошкодити близько 7% інфраструктури електрогенерації.

Практично 70% електроенергії в Україні виробляють АЕС. Отже,потенційна, ніж при руйнуванні ТЕС або ТЕЦ.

Натомість ТЕС і ТЕЦ виробляють сумарно близько 25% електроенергії в Україні.

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