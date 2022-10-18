Як впливають ракетні удари на курс долара

Як розповідає 24 каналу Олег Пендзин, експерт з економічних питань, ріст долара у такі ситуації – це чисто психологічний момент. Він пов'язаний з тим, що люди налякані, і відповідно намагаються втекти від загрози.

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Наприклад, долар серйозно зріс минулого понеділка, тому що була невелика хвиля людей, які тікали з Києва. Проте, оцю міграційну складову сильно охолодили новини про ракетні обстріли у Львові. Стало зрозуміло, що на сьогоднішній момент, в Україні немає безпечного місця.

Олег Пендзин Експерт з економічних питань Я гадаю, що зараз не буде причин для подорожчання долара. Це можемо бачити на прикладі обстрілів столиці 17 жовтня. Курс не відреагував на приліт. Відповідно не було й ажіотажу ані на долар, ані на пальне. Люди призвичаїлися до такої біди.

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Що з курсом долара на сьогодні

За добу курс долара знизився в обмінниках, а от в банках навпаки – підріс.

Курс долара у банках, станом на 18 жовтня, при купівлі становить в середньому 40,30 гривні. Тоді як продають її за 40,99 гривні за долар.

В обмінниках купують долар в середньому за 40,27 гривні, а продають – за 40,85 гривні, за даними finance.ua.

Долар на чорному ринку на рівні 40,60 гривні при купівлі, продаж – 40,79 гривні.

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