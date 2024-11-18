Україна отримала фінансову допомогу від Японії в межах кредиту від G7

Японія надала Україні 3 мільярди доларів у межах ініціативи G7 щодо кредиту на 50 мільярдів доларів. Погашення цієї суми відбуватиметься коштом доходів від заморожених російських активів.

Фінансова допомога в межах кредиту G7

Президент України провів зустріч із новим міністром закордонних справ Японії Такеші Іваєю, повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Перший міжнародний візит японського дипломата після формування нового уряду був здійснений до України.

Володимир Зеленський Президент України Дякую за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також за значну фінансову та гуманітарну допомогу з боку Японії, зокрема за передання нового пакета допомоги нашому енергосектору.

Також Зеленський висловив подяку Японії за надання 3 мільярдів доларів у межах рішення G7 щодо кредиту на 50 мільярдів доларів.

Співпраця в секторі інформаційної безпеки

Під час свого візиту Такеші Івая також зустрівся з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

За результатами переговорів Шмигаль заявив про посилення співпраці між Україною та Японією у сфері інформаційної безпеки. Сторони підписали відповідну угоду.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Особливо важливою для нас є підтримка енергетичного сектору. Дякуємо за передане енергетичне обладнання і розраховуємо на подальшу допомогу. Іншим ключовим напрямком співпраці є гуманітарне розмінування. Подякував за розмінувальне обладнання та машини, а також профінансоване навчання спеціалістів ДСНС. Обговорили також посилення санкцій проти агресора

До слова! Шмигаль відзначив, що Японія залишається одним із провідних партнерів України, а загальний обсяг її допомоги вже досяг 12,1 мільярда доларів.