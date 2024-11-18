Що відомо про нові санкції від США

Білий дім може включити Газпромбанк у чорний список. Це означатиме неможливість російського банку проводити будь-які операції з американськими установами, повідомляє 24 Канал з посиланням на Nikkei.

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Зараз Газпромбанк є третім банком у Росії за розміром активів. Цікавим є те, кому належить ця установа:

орієнтовно 30% належить безпосередньо Газпрому;

ще майже 40% володіє пенсійний фонд Газпрому.

До теперішнього часу Газпромбанк не підпадав під жорсткі обмеження США. Зараз цей банк не може лише залучати капітал на борговому ринку.

Зауважте! Під санкціями зараз знаходяться лише топменеджери та дочірня ІТ-компанія Газпромбанку.

Євросоюз також не вносив Газпромбанк у чорний список. Однак, Велика Британія, своєю чергою, впровадила обмеження проти цього російського банку.

Зверніть увагу! США має прийняти рішення відносно кінцевого списку санкцій в кінці листопада.