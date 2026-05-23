Є серйозні пошкодження: Росія вгатила по об'єктах Нафтогазу у двох регіонах

Понад добу російська армія масовано атакує нафтогазові об’єкти Нафтогазу. Під ударом опинилася критична інфраструктура на Харківщині та Полтавщині.

Що відомо про наслідки атаки?

Внаслідок атаки об'єкти отримали значні пошкодження, але люди співробітники компанії не постраждали, повідомили в NaftogazUA.

Є серйозні пошкодження обладнання та масштабні пожежі. Найважливіше – персонал встигли евакуювати,

– зазначили в Нафтогазі.

Наразі усі необхідні служби прибули на місця атаки і вже працюють над усуненням ушкоджень.

Водночас газовики попереджають, що ситуація на об'єктах залишається складною.

Ба більше, компанія навіть не може повністю оцінити усі наслідки ворожих ударів. Адже на місцях прильотів досі небезпечно, і є ризик повторних ударів Росії.

Нагадаємо, що Росія вже не вперше націлюється саме на газовидобувні об'єкти Нафтогазу у Полтавській та Харківській областях. Так, ворог раніше завдав ударів у ніч на 5 травня. Внаслідок тієї атаки загинуло троє співробітників компанії та двоє рятувальників ДСНС.

Відомо, що надзвичайники прибули на об’єкт у Полтавській області після атаки дрона та розпочали ліквідацію пожежі вже після завершення повітряної тривоги. Однак у цей момент російські війська завдали повторного удару по об’єкту чотирма ракетами.