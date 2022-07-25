ЄІБ виділив майже 1,6 мільярда євро на відбудову України

Європейський інвестиційний банк за підтримки бюджету ЄС надасть 1,59 мільярда євро допомогти, аби Україна могла відремонтувати пошкоджену інфраструктуру та критично важливі проєкти. Понад мільярд євро буде виділено негайно.

Гроші на відбудову України від ЄІБ

1,59 мільярда євро – продовження екстреного пакета фінансової підтримки розміром у 668 мільйонів євро, який був повністю перерахований протягом місяця після початку повномасштабної війни. Єврокомісія зазначила, що фінансування пропонується включно з довгостроковими термінами кредитування.

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Російська війна в Україні має руйнівний вплив на населення, інфраструктуру та економіку держави. Зважаючи на цю надзвичайно складну ситуацію в Україні, Рада директорів Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) сьогодні затвердила додаткову фінансову підтримку для України у розмірі 1,59 мільярда євро для усунення дефіциту фінансування інфраструктури та нагальних потреб. Із цих коштів 1,05 мільярда євро будуть надані негайно,

– мовиться у повідомленні.

Другий пакет допомоги в межах Екстрених заходів солідарності з Україною від ЄІБ сприятиме збереженню та відновленню функціонування найбільш критично важливої інфраструктури й необхідних послуг, посиленню стійкості країни та підтримці її економічної стабільності.

Пакет допомоги складається з двох блоків:

Негайна фінансова підтримка на загальну суму 1,05 мільярдів євро.

Відновлення реалізації фінансованих проєктів ЄІБ в Україні у 540 мільйонів євро.

Єврокомісія підкреслила, що фінансування надасть украй необхідну підтримку українській економіці.

Завдяки цій фінансовій підтримці (1,59 мільярда євро – 24 канал) ми продовжимо працювати над відбудовою пошкодженої інфраструктури, відновленням надання комунальних послуг, зокрема транспортних, та підготовкою до наступного опалювального сезону,

– зазначив голова Мінфіну Марченко.

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