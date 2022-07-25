Деньги на восстановление Украины от ЕИБ

1,59 миллиарда евро – продолжение экстренного пакета финансовой поддержки в размере 668 миллионов евро, полностью перечисленного в течение месяца после начала полномасштабной войны. Еврокомиссия отметила, что финансирование предлагается включая долгосрочные сроки кредитования.

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Российская война в Украине оказывает разрушительное влияние на население, инфраструктуру и экономику государства. Ввиду этой сложнейшей ситуации в Украине Совет директоров Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) сегодня утвердил дополнительную финансовую поддержку для Украины в размере 1,59 миллиарда евро для устранения дефицита финансирования инфраструктуры и неотложных потребностей. Из этих средств 1,05 миллиарда евро будут предоставлены немедленно,

– говорится в сообщении.

Второй пакет помощи в рамках Экстренных мер солидарности с Украиной от ЕИБ будет способствовать сохранению и восстановлению функционирования наиболее критически важной инфраструктуры и необходимых услуг, усилению устойчивости страны и поддержанию ее экономической стабильности.

Пакет помощи состоит из двух блоков:

Немедленная финансовая поддержка на общую сумму 1,05 млрд евро.

Возобновление реализации финансируемых проектов ЕИБ в Украине составляет 540 миллионов евро.

Еврокомиссия подчеркнула, что финансирование предоставит крайне необходимую поддержку украинской экономике.

Благодаря этой финансовой поддержке (1,59 миллиарда евро – 24 канал) мы продолжим работать над восстановлением поврежденной инфраструктуры, восстановлением предоставления коммунальных услуг, в частности транспортных, и подготовкой к следующему отопительному сезону,

– отметил глава Минфина Марченко.

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