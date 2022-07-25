Гроші на відбудову України від ЄІБ
1,59 мільярда євро – продовження екстреного пакета фінансової підтримки розміром у 668 мільйонів євро, який був повністю перерахований протягом місяця після початку повномасштабної війни. Єврокомісія зазначила, що фінансування пропонується включно з довгостроковими термінами кредитування.
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Російська війна в Україні має руйнівний вплив на населення, інфраструктуру та економіку держави. Зважаючи на цю надзвичайно складну ситуацію в Україні, Рада директорів Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) сьогодні затвердила додаткову фінансову підтримку для України у розмірі 1,59 мільярда євро для усунення дефіциту фінансування інфраструктури та нагальних потреб. Із цих коштів 1,05 мільярда євро будуть надані негайно,
– мовиться у повідомленні.
Другий пакет допомоги в межах Екстрених заходів солідарності з Україною від ЄІБ сприятиме збереженню та відновленню функціонування найбільш критично важливої інфраструктури й необхідних послуг, посиленню стійкості країни та підтримці її економічної стабільності.
Пакет допомоги складається з двох блоків:
- Негайна фінансова підтримка на загальну суму 1,05 мільярдів євро.
- Відновлення реалізації фінансованих проєктів ЄІБ в Україні у 540 мільйонів євро.
Єврокомісія підкреслила, що фінансування надасть украй необхідну підтримку українській економіці.
Завдяки цій фінансовій підтримці (1,59 мільярда євро – 24 канал) ми продовжимо працювати над відбудовою пошкодженої інфраструктури, відновленням надання комунальних послуг, зокрема транспортних, та підготовкою до наступного опалювального сезону,
– зазначив голова Мінфіну Марченко.
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