Гроші на відбудову України від ЄІБ

1,59 мільярда євро – продовження екстреного пакета фінансової підтримки розміром у 668 мільйонів євро, який був повністю перерахований протягом місяця після початку повномасштабної війни. Єврокомісія зазначила, що фінансування пропонується включно з довгостроковими термінами кредитування.

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Російська війна в Україні має руйнівний вплив на населення, інфраструктуру та економіку держави. Зважаючи на цю надзвичайно складну ситуацію в Україні, Рада директорів Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) сьогодні затвердила додаткову фінансову підтримку для України у розмірі 1,59 мільярда євро для усунення дефіциту фінансування інфраструктури та нагальних потреб. Із цих коштів 1,05 мільярда євро будуть надані негайно,

– мовиться у повідомленні.

Другий пакет допомоги в межах Екстрених заходів солідарності з Україною від ЄІБ сприятиме збереженню та відновленню функціонування найбільш критично важливої інфраструктури й необхідних послуг, посиленню стійкості країни та підтримці її економічної стабільності.

Пакет допомоги складається з двох блоків:

Негайна фінансова підтримка на загальну суму 1,05 мільярдів євро.

Відновлення реалізації фінансованих проєктів ЄІБ в Україні у 540 мільйонів євро.

Єврокомісія підкреслила, що фінансування надасть украй необхідну підтримку українській економіці.

Завдяки цій фінансовій підтримці (1,59 мільярда євро – 24 канал) ми продовжимо працювати над відбудовою пошкодженої інфраструктури, відновленням надання комунальних послуг, зокрема транспортних, та підготовкою до наступного опалювального сезону,

– зазначив голова Мінфіну Марченко.

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