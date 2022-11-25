В ЄС домовились виключити російський газ з угод про спільну закупівлю

Відтепер російського газу не буде у жодному контракті ЄС на спільну закупівлю блакитного палива. Відповідне рішення підтримали міністри енергетики країн Євросоюзу 24 листопада.

У їхній заяві мовиться, що російський газ буде виключений зі спільних закупівель.

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Натомість Європейські міністри енергетики досягли політичної домовленості про початок спільних закупівель природного газу, а також про більш термінові заходи для подолання цінової кризи на газових ринках. Водночас вони не змогли домовитися щодо пропозиції Єврокомісії про механізм обмеження ціни на газ, і тому відклали офіційне ухвалення рішення до середини грудня.

Що означатиме бойкот російського газу

Погоджені правила дозволять державам-членам і енергетичним компаніям спільно купувати газ на світових ринках. Очікується, що об'єднання попиту на рівні ЄС забезпечить кращий вплив країн ЄС на купівлю газу на світових ринках.

ЄС уже встиг заповнити сховища газу, щоб забезпечити постачання на цю зиму. Сьогодні ми зробили важливий крок для забезпечення поставок і на наступну зиму. Надзвичайні заходи допоможуть нам використати силу та переваги нашого спільного ринку та спільно забезпечити достатні постачання газу на наступний рік,

– прокоментував міністр промисловості і торгівлі Чехії Йозеф Сікела.

Він додав, що це надсилає правильний сигнал ринку та зміцнює наші механізми солідарності у разі справжньої надзвичайної ситуації.

Зауважимо, що нові правила мають створити можливості для країн-членів ЄС та їхніх енергетичних компаній спільно купувати газ на світових ринках.

Росія вже традиційно шантажує світ

Днями найбільша російська газовидобувальна компанія "Газпром" заявила про скорочення постачання газу до Молдови через територію України. Це відбудеться нібито через те, що Україна затримує частину палива, призначеного для Молдови, у своїх сховищах.

Звинувачення були відкинуті міністром інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрієм Спину, який сказав, що частину свого газу країна зберігає в українських сховищах. Паливо у повному об'ємі використовується для потреб Молдови.

Через заяви "Газпрому" Європа готується до подальших зменшень постачань російського природного газу. На тлі цього ціни на паливо піднялись.

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